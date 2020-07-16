Американская школьница рисует достопримечательности на асфальте. Чтобы ее брат мог их увидеть

14-летняя американка Макэр Эверетт решила подбодрить младшего брата во время карантина. Девочка начала рисовать мелом на асфальте известные мировые достопримечательности, таким образом отправляя своего брата Кэмдена в «путешествия».

Изначально в планах Макэр было создание ста рисунков, но вскоре она вошла во вкус. Свои работы художница публикует на странице в инстаграме, на которую уже подписались более 12 тысяч человек.