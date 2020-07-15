На акции против поправок к Конституции задержали более 100 человек

Среди задержанных есть журналисты «РИА Новостей» и TJ, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью.

На стихийной акции против поправок к Конституции в Москве задержали, по меньшей мере, 103 человек, сообщает «ОВД-инфо».

Задержания начались после того, как протестующие начали движение от Пушкинской площади в сторону Трубной.

По сообщению правозащитников, в отдел полиции по Бутырскому району доставили задержанного с вывихом плеча. Туда отправились адвокаты от «ОВД-инфо» Елена Шереметьева и Ольга Карлова.

В отдел полиции по Хорошевскому району поехал адвокат от «Апологии протеста» Мансур Гильманов. В отдел полиции по Даниловскому району отправился адвокат от «ОВД-инфо» Мария Эйсмонт.

Стихийный митинг против поправок в Конституцию начался во время сбора подписей под петицией за отмену результатов общероссийского голосования. Акции прошли в Москве и в Петербурге. О задержанных в Петербурге пока не сообщается.