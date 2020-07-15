Первые беспилотные такси в Москве могут появиться в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра транспорта Алексей Семенов.

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний — это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — сказал он.

Сейчас в Москве беспилотные автомобили запущены «Яндексом» и МАДИ в рамках эксперимента, однако машины находятся под контролем водителей. Беспилотные автомобили тестируют преимущественно в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе.

Кроме того, беспилотники пробуют использовать и в Татарстане, там их тестируют на заводской территории «Камаз». В ближайшее время в пробном режиме беспилотные автомобили могут появиться еще в 13 регионах, среди которых — Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская, Владимирская, Ленинградская, Московская и Самарская области.

По словам представителей «Яндекса», на некоторых территориях беспилотные такси могут быть запущены и до 2024 года. Например, в Иннополисе в Татарстане технология уже готова к внедрению.