Власти заявили, что отменили большинство штрафов, выписанных «Социальным мониторингом»

Большинство штрафов, выписанных во время карантина через приложение «Социальный мониторинг», отменили. Как пишет «Интефакс», об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Тысячу обращений получил уполномоченный по правам человека, среди них большая часть это по работе «Социального мониторинга», и эту тему мы обсуждали с правозащитным сообществом. Сейчас, вы знаете, большинство штрафов уже на сегодняшний день отменены», — заявила Потяева.

Ранее юридическая служба «Апологии протеста» сообщала, что за время карантина московские власти с помощью «Социального мониторинга» выписали 54 тыс. штрафов на сумму более 216 млн рублей.

За отмену штрафов выступал Совет по правам человека при президенте. «Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорилось в докладе СПЧ.

Во время самоизоляции многие люди жаловались на ошибочные штрафы: например, москвичке с инвалидностью, которая не покидает квартиру, выписали два штрафа за нарушение карантина.