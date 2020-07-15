В Москве сотни людей собрались, чтобы подписать петицию за отмену поправок к Конституции

На Пушкинской площади в Москве, где сегодня проходит сбор подписей за отмену поправок к Конституции, собралось несколько сотен человек. Очередь на подпись растянулась на несколько десятков метров, сообщает «Медиазона».
Около тысячи человек, по сообщению Avtozak Live, двинулись в сторону Трубной. На Петровке полиция начала задерживать участников.
Аналогичная акция проходит также в Петербурге. «Интерфакс» сообщает, что желающие поставить подпись под петицией с требованием отменить результаты общероссийского голосования образовали живую очередь длиной более 600 метров на Невском проспекте. Среди участников — депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник.
Ранее власти Москвы и Петербурга не согласовали митинги против поправок к Конституции. Соответствующие заявки на акции подавали в Москве организаторы кампании «Нет!», а в Петербурге — Либертарианская партия, организация «Открытая Россия» и движение «Весна».