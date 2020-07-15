В сети появилась уцелевшая рукопись Уилльяма Шекспира

В сети появилась оцифрованная копия единственной уцелевшей рукописи великого драматурга Уилльяма Шекспира. Сканы опубликовала Британская библиотека.
Это фрагмент пьесы «Сэр Томас Мор», написанной предположительно в 1590–1604 году группой авторов, в которую входил и сам Шекспир, а также Энтони Манди, Генри Четл, Томас Деккер и Томас Хейвуд.
Исследователи выяснили, что Шекспира пригласили написать самый драматичный эпизод пьесы — сцену народного бунта и выступление перед бунтовщиками самого сэра Томаса Мора. Кроме самого текста на страницах можно найти заметки Шекспира для постановщиков.
Пьеса осталась незаконченной — авторы отказались дописывать ее из‑за правительственного рецензента, который потребовал удалить или изменить некоторые сцены. Ставить ее, соответственно, тоже никто не стал, и про пьесу забыли до XIX века, когда ее рукопись попала в Британский музей, чьи специалисты после долгих и кропотливых исследований пришли к выводу, что несколько страниц в ней написаны самим Шекспиром.