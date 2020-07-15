В сети появилась уцелевшая рукопись Уилльяма Шекспира

В сети появилась оцифрованная копия единственной уцелевшей рукописи великого драматурга Уилльяма Шекспира. Сканы опубликовала Британская библиотека.

Это фрагмент пьесы «Сэр Томас Мор», написанной предположительно в 1590–1604 году группой авторов, в которую входил и сам Шекспир, а также Энтони Манди, Генри Четл, Томас Деккер и Томас Хейвуд.

Исследователи выяснили, что Шекспира пригласили написать самый драматичный эпизод пьесы — сцену народного бунта и выступление перед бунтовщиками самого сэра Томаса Мора. Кроме самого текста на страницах можно найти заметки Шекспира для постановщиков.