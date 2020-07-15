Санта-Клаус записал видеообращение для россиян. В ролике он призвал соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавируса.

Также в редакцию «Афиши Daily» поступило письмо от Санта-Клауса. «Летом в Рованиеми (город в Финляндии, где живет Санта. — Прим. ред.) особенно уютно и хорошо. Как, надеюсь, и все вы, я наслаждаюсь домашними делами и готовлюсь к предстоящему сезону вместе со своими друзьями. Иногда мне приходится даже напоминать им об отдыхе. Знаете, у нас тут, за полярным кругом, солнце летом не заходит за горизонт, и усердные эльфы легко могут перепутать день с ночью и совсем позабыть о сне.

Я очень жду встречи с вами! Но для того чтобы она состоялась как можно скорее, мы все должны быть добры, заботиться друг о друге и соблюдать меры безопасности», — сказал Санта.