Волшебный танец в клипе «Trials» от инди-поп-группы Cults

Американская инди-поп-группа Cults выпустила клип на сингл «Trials». Трек войдет в новый альбом дуэта — «Host», релиз которого назначен на 18 сентября.
Во время съемок видео музыканты находились дома из‑за карантина. Оператором и режиссером клипа выступил музыкант Джефф Страйкер. В июне Cults выпустили еще один карантинный клип — «Spit You Out», этот сингл также войдет в новый альбом коллектива.
Группа Cults существует с 2010 года. Ее дебютный альбом (который так и называется — «Cults») был достаточно высоко оценен критиками, а после этого музыканты выпустили еще три пластинки, которые также были тепло приняты публикой.