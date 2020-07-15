Волшебный танец в клипе «Trials» от инди-поп-группы Cults

Во время съемок видео музыканты находились дома из‑за карантина. Оператором и режиссером клипа выступил музыкант Джефф Страйкер . В июне Cults выпустили еще один карантинный клип — «Spit You Out» , этот сингл также войдет в новый альбом коллектива.

Группа Cults существует с 2010 года. Ее дебютный альбом (который так и называется — «Cults») был достаточно высоко оценен критиками, а после этого музыканты выпустили еще три пластинки, которые также были тепло приняты публикой.