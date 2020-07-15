В Москве утвердили 22 новые площадки для реновации

Власти Москвы утвердили еще 22 площадки для реновации в восьми округах, сообщили на сайте мэрии города. На них планируется построить 370 тысяч квадратных метров жилья.

Программа реновации затронет территории Коптева, Лосиноостровского района и Северного Тушина, а также Басманного, Бескудниковского, Дмитровского, Бабушкинскго, Южнопортового, Донского, Нижегородского районов и Перова, Метрогородка, Царицына, Свиблова, Богородского, Измайлова. Кроме того, две площадки расположены в Новой Москве — поселении Михайлово-Ярцевское и Троицке. Точные адреса можно посмотреть здесь.

По проекту властей, строительство на этих площадках позволить расселить 74 пятиэтажки, или 5,3 тысячи квартир. Новое жилье получат более 13 тысяч горожан.