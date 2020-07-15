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На Байкале разрешили рубить лес, Нотр-Даму вернут исторический вид и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:01

За последние сутки в России выявили 6422 новых пациента с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 746 369 человек. Хотя пандемия продолжается, в России уже отменили двухнедельный карантин для приезжающих из‑за границы — теперь можно обойтись тестом на COVID-19. А все москвичи смогут пройти такой тест бесплатно с 16 июля.

На телеканале «Россия 1» в программе «60 минут» обсудили движение #MeToo и обвинения в домогательствах и насилии. Ведущие и гости программы в основном осуждали жертв насилия.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, разрешающий сплошную вырубку леса на Байкале ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Теперь региональные власти смогут убрать из границ особо охраняемых природных территорий земли для этих трасс.

Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей против пятерых сотрудников полиции, задержавших его прошлым летом. Если суд удовлетворит иск, Голунов передаст эти деньги на благотворительность.

В сети появился новый выпуск ютьюб-шоу «Вписка». Ведущие Василий Трунов и Николай Редькин приехали в Печору, где поговорили с рэпером Mnogoznaal о его жизни, творчестве и страхе перед смертью.

Рэпер и миллиардер Канье Уэст выбыл из президентской гонки в США. По данным американских СМИ, его выдвижение могло быть проявлением маниакального эпизода биполярного расстройства, которым он болеет.

Администрация президента США не станет депортировать иностранных студентов, которые к началу учебного года будут проходить обучение только в онлайн-формате. Этому решению способствовали судебные иски университетов против государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен именно в таком виде, каким он был до прошлогоднего пожара. После реконструкции его украсит точная копия шпиля, который пристроили к собору в 1859 году.

Вышли сразу несколько клипов: Кэти Перри выпустила видео «Smile», панк-группа Idles — «A Hymn», бедрум-поп-звезда Beabadoobee — «Care», инди-рокеры The Big Moon — «Why», легенды пост-брит-попа Travis — «Valentine», а девочки из «Кис-кис» опубликовали клип «Мелочь» (это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот»).

Сервис Apple TV+ выпустил трейлер своего нового комедийного шоу «Тед Лассо» со стереотипными шуточками об Англии, а тем временем телеканал Showtime решил не продлевать на третий сезон сериал «Шучу» с Джимом Кэрри.

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