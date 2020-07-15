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Режиссер Игорь Поплаухин начал снимать фильм о Янке Дягилевой

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

Режиссер Игорь Поплаухин начал снимать фильм о певице Янке Дягилевой, сообщили «РИА Новости». Съемки проходят в Петербурге и его окрестностях. Картина станет полнометражным дебютом для режиссера, получившего приз Каннского фестиваля «Cinefondation» за короткий метр «Календарь».

Лента будет называться «На тебе сошелся клином белый свет». Производством фильма занимается студия Hype Film, продюсерами картины стали Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. Главные роли исполняют Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко и Максим Козлов.

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком‑то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», — рассказал о фильме Поплаухин.

Янка Дягилева — известная рок-исполнительница, представительница так называемого сибирского андеграунда. В мае 1991 года 24-летняя певица ушла со своей дачи под Новосибирском и пропала, после чего ее тело было найдено в реке Иня.

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