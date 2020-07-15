Суд оштрафовал участницу одиночного пикета в защиту Юлии Цветковой

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей Ксению Самарину — участницу одиночного пикета в защиту феминистки и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Участницу пикета признали виновной по статье о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Адвокат Ольга Карлова заявила суду, что россияне могут не знать о том, что пикеты нарушают правила поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, так как за последнее время в стране прошли сразу два массовых мероприятия: парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию.

«Ну то парад» , — ответила на это судья. «Я попросила судью руководствоваться разумностью и исходить из того, что никакой общественной опасности Ксения не представляла, никакой угрозы для жизни и здоровья окружающих она не несла, движение не блокировала», — сказала после заседания Карлова.

Самарину задержали 3 июля возле станции метро «Кропоткинская». Она стояла с плакатом, на котором были репродукции картин Гюстава Курбе «Происхождение мира» и «Спящие». Полицейские угрожали ей возбуждением дела о порнографии.

Недавно Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике в «ВКонтакте» «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». При этом еще с ноября прошлого года она находилась под домашним арестом, в марте этого года суд отпустил ее под подписку о невыезде.

Пять дней назад Цветкову оштрафовали на 75 тыс. рублей за рисунок с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». Это уже второй штраф активистки по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.