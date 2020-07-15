перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд оштрафовал участницу одиночного пикета в защиту Юлии Цветковой 20:12
В Москве утвердили 22 новые площадки для реновации 20:11
На Байкале разрешили рубить лес, Нотр-Даму вернут исторический вид и другие новости дня 20:01 Дайджест
Режиссер Игорь Поплаухин начал снимать фильм о Янке Дягилевой 19:51
Netflix/YouTube Люди получают сверхспособности в трейлере фильма «Проект «Сила» от Netflix
Люди получают сверхспособности в трейлере фильма «Проект «Сила» от Netflix 19:23
Олег Соколов обвинил Евгения Понасенкова в том, что он довел его до убийства 18:41
Стереотипные шутки про Англию в трейлере комедийного шоу «Тед Лассо» от Apple TV+ 18:18
Жизнь в окружении в клипе «Valentine» от Travis 18:08
Исследование: к 2100 году население Земли уменьшится, а число пожилых людей вырастет в 6 раз 18:01
На «России 1» обсудили скандалы с домогательствами и насилием в медиасообществе 17:45
«Кис-кис»/YouTube Группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Мелочь». Это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот»
Группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Мелочь». Это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот» 16:51
«Ленфильм» откроет в Петербурге культурное пространство Kino Corner 16:47
Mnogoznaal рассказал о страхе смерти и проблемах со здоровьем в новом выпуске «Вписки» 16:22
В Москве одобрили строительство жилого комплекса на территории Бадаевского завода 16:18
Мечты о море в клипе «Why» от инди-рокеров The Big Moon 16:14
Murda Killa/«ВКонтакте» Названа причина смерти московского рэпера Murda Killa
Названа причина смерти московского рэпера Murda Killa 15:24
В Госдуме предложили признать движение Black Lives Matter экстремистским 15:08
Госдума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради постройки магистралей 15:05
Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee 14:50
Иван Голунов собирается отсудить пять миллионов рублей у задержавших его полицейских 14:47
Отключить рекламу

Суд оштрафовал участницу одиночного пикета в защиту Юлии Цветковой

Анастасия Цой
Сегодня в 20:12

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей Ксению Самарину — участницу одиночного пикета в защиту феминистки и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Участницу пикета признали виновной по статье о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Адвокат Ольга Карлова заявила суду, что россияне могут не знать о том, что пикеты нарушают правила поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, так как за последнее время в стране прошли сразу два массовых мероприятия: парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию.

«Ну то парад», — ответила на это судья. «Я попросила судью руководствоваться разумностью и исходить из того, что никакой общественной опасности Ксения не представляла, никакой угрозы для жизни и здоровья окружающих она не несла, движение не блокировала», — сказала после заседания Карлова.

Самарину задержали 3 июля возле станции метро «Кропоткинская». Она стояла с плакатом, на котором были репродукции картин Гюстава Курбе «Происхождение мира» и «Спящие». Полицейские угрожали ей возбуждением дела о порнографии.

Недавно Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике в «ВКонтакте» «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». При этом еще с ноября прошлого года она находилась под домашним арестом, в марте этого года суд отпустил ее под подписку о невыезде.

Пять дней назад Цветкову оштрафовали на 75 тыс. рублей за рисунок с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». Это уже второй штраф активистки по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить