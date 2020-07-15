Люди получают сверхспособности в трейлере фильма «Проект «Сила» от Netflix

Netflix выпустил трейлер фильма «Проект «Сила». Сам он появится на стриминговом сервисе 14 августа.

Действие разворачивается в Новом Орлеане, где появляются таблетки, после приема которых люди на пять минут получают суперспособности: например, кто‑то обретает огромную силу, а кто‑то становится невидимым. Однако после приема капсулы можно и умереть. Кроме того, распространение препарата приводит к росту преступности, так что местный полицейский вместе с бывшим военным и девушкой-дилером пытаются найти создателей таблеток.