Стереотипные шутки про Англию в трейлере комедийного шоу «Тед Лассо» от Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер нового комедийного шоу «Тед Лассо», премьера которого запланирована на 14 августа.

Исполнительными продюсерами сериала выступили Джейсон Судейкис (он также играет главную роль) и Билл Лоуренс, один из создателей «Клиники».

Сюжет шоу расскажет о Теде Лассо, тренере команды по американскому футболу из некоего колледжа в Канзасе. Тед получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя он ничего и не смыслит в классическом футболе.