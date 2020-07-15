Жизнь в окружении в клипе «Valentine» от Travis

Шотландцы Travis выпустили клип к синлу «Valentine». Трек войдет в новый альбом группы — «10 Songs», релиз которого запланирован на 9 октября.

Сам сингл вышел неделю назад, это уже второй трек с новой пластинки, опубликованный музыкантами (в июне они выпустили песню «A Ghost»). «Я работал четыре года и записал материал на десять новых альбомов», — признался недавно NME фронтмен Travis Фрэн Хили.