«Ленфильм» откроет в Петербурге культурное пространство Kino Corner

Киностудия «Ленфильм» откроет в Петроградском районе Петербурга культурно-событийное пространство Kino Corner, сообщает «Бумага» со ссылкой на креативную группу Studio 93.

Первый сезон работы Kino Corner продлится с 15 августа по 30 сентября. Каждые выходные посетителей пространства ждут мастер-классы, спектакли, кинопоказы, лекции и другие мероприятия. На территории Kino Corner появятся зоны отдыха и фуд-корт, где расположатся, например, бар Ukusno, кафе Pita’s, Frank, «Нудлс» и другие.