Олег Соколов обвинил Евгения Понасенкова в том, что он довел его до убийства

Бывший профессор СПбГУ Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко из‑за «психотравмирующего» воздействия историка Евгения Понасенкова. Об этом он сказал на заседании суда, пишет радиостанция «Говорит Москва».

Понасенков вместе с сообщниками якобы устраивал травлю, организовывал провокации на его лекциях, взламывал электронные почты Соколова и Ещенко. Он сознательно добивался того, что произошло», — заявил Соколов.

«Он же сам начал меня травить! В итоге его судьба так наказала. Он по своей натуре убийца — был осужден за гибель человека в 80-е годы, еще до моего рождения. В 2008 году он уже избивал свою сожительницу. Это матрица поведения, мы должны это понять», — прокомментировал слова Соколова Понасенков. Сам Соколов отрицает, что в 2008 году избивал девушку.

В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он жил.

Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта ― он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее.

В мае на Premier вышел фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил. Также были опубликованы видео ссоры Соколова с Ещенко и их переписка.