Mnogoznaal рассказал о страхе смерти и проблемах со здоровьем в новом выпуске «Вписки»

Вышел новый выпуск ютьюб-шоу «Вписка». Ведущие Василий Трунов и Николай Редькин приехали в Печору, где их встретил рэпер Mnogoznaal.
Максим Лазин (настоящее имя рэпера) рассказал о том, как ему диагностировали болезнь (какую, рэпер, однако, отказался сообщать), когда артист был в туре — из‑за заболевания у него сильно распух язык (однако он все равно провел концерт), а худшими прогнозами были рак мозга и болезнь Паркинсона.
«После этого я понял, что боюсь умирать. <…> Когда ты молодой, понимаешь, что еще много не успел сделать», — заявил Лазин.
Mnogoznaal показал двор, в котором он вырос, и некоторые места Печоры, нашедшие воплощение в его творчестве. Рэпер прокомментировал ситуацию с уходом артистов из объединения «Dead Dynasty», рассказал о том, что ему не нравится в русском рэпе, и поделился мыслями о преемственности поколений.
Последний альбом Mnogoznaal «Круг ветров» вышел в апреле. «Афиша Daily» представила серию мультипликационных видео к нему.
Предыдущим героем «Вписки» стал певец Шарлот. Посмотреть выпуск с ним можно здесь.