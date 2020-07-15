Мечты о море в клипе «Why» от инди-рокеров The Big Moon

Британская инди-группа The Big Moon выпустила клип на сингл «Why» со своего альбома «Walking Like We Do», который вышел в январе.

«Мы решили снять видео на карантине, хотя и не виделись уже четыре месяца! Надеюсь, наше придуманное путешествие к морю заберет и вас куда‑нибудь далеко хотя бы на несколько минут, и эта пауза позволит вам доделать то, что необходимо», — рассказали музыканты.