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Мечты о море в клипе «Why» от инди-рокеров The Big Moon

Илья Голубев
Сегодня в 16:14

Британская инди-группа The Big Moon выпустила клип на сингл «Why» со своего альбома «Walking Like We Do», который вышел в январе.

«Мы решили снять видео на карантине, хотя и не виделись уже четыре месяца! Надеюсь, наше придуманное путешествие к морю заберет и вас куда‑нибудь далеко хотя бы на несколько минут, и эта пауза позволит вам доделать то, что необходимо», — рассказали музыканты.

The Big Moon собрались в Лондоне в 2014 году, а свой дебютный альбом — «Love in the 4th Dimension» — выпустили только три года спустя. Еще через три года у них вышел и «Walking Like We Do».

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