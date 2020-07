Мечты о море в клипе «Why» от инди-рокеров The Big Moon

Британская инди-группа The Big Moon выпустила клип на сингл «Why» со своего альбома «Walking Like We Do» , который вышел в январе.

The Big Moon собрались в Лондоне в 2014 году, а свой дебютный альбом — «Love in the 4th Dimension» — выпустили только три года спустя. Еще через три года у них вышел и «Walking Like We Do».