Названа причина смерти московского рэпера Murda Killa

27-летний московский рэпер Максим Решетников (он же Murda Killa) умер от асфиксии, вызванной смесью алкоголя и лекарств. Такая информация появилась в паблике артиста в «ВКонтакте».

Murda Killa начал принимать антидепрессанты и транквилизаторы после трагической гибели матери в 2013 году. Прием лекарств проходил под наблюдением врачей, отмечается в паблике.

Представители рэпера начали сбор средств на его памятник. Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 4276 3801 3055 5928. Она принадлежит Дмитрию Липову, другу Решетникова со школы.

О смерти Murda Killa стало известно 14 июля. Популярность московскому артисту принес ЕР «Murderland» 2016 года. Два года спустя вышел его дебютный лонгплей «Brokestar», записанный при участии Horus, Booker, Овсянкина и других артистов.