перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стереотипные шутки про Англию в трейлере комедийного шоу «Тед Лассо» от Apple TV+ 18:18
Жизнь в окружении в клипе «Valentine» от Travis 18:08
Исследование: к 2100 году население Земли уменьшится, а число пожилых людей вырастет в 6 раз 18:01
На «России 1» обсудили скандалы с домогательствами и насилием в медиасообществе 17:45
«Кис-кис»/YouTube Группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Мелочь». Это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот»
Группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Мелочь». Это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот» 16:51
«Ленфильм» откроет в Петербурге культурное пространство Kino Corner 16:47
Mnogoznaal рассказал о страхе смерти и проблемах со здоровьем в новом выпуске «Вписки» 16:22
В Москве одобрили строительство жилого комплекса на территории Бадаевского завода 16:18
Мечты о море в клипе «Why» от инди-рокеров The Big Moon 16:14
Murda Killa/«ВКонтакте» Названа причина смерти московского рэпера Murda Killa
Названа причина смерти московского рэпера Murda Killa 15:24
В Госдуме предложили признать движение Black Lives Matter экстремистским 15:08
Госдума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради постройки магистралей 15:05
Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee 14:50
Иван Голунов собирается отсудить пять миллионов рублей у задержавших его полицейских 14:47
Мэйби Бэйби и Дора выпустили совместную песню 14:44
Idles/YouTube Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles
Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles 14:06
«Бессмертный полк» могут перенести. Решение примут 16 июля Обновлено в 14:05
Первый онлайн-фестиваль подкастов «Слыш» пройдет 1 и 2 августа 13:46
Документальный фильм о рэпере Juice WRLD может выйти уже в этом году 13:20
Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили от 6 до 6,5 лет колонии 13:03
Отключить рекламу

На «России 1» обсудили скандалы с домогательствами и насилием в медиасообществе

Анастасия Цой
Сегодня в 17:45

На телеканале «Россия 1», в программе «60 минут», которую ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева, обсудили движение #MeToo в целом и обвинения в домогательствах, харассменте и насилии в российском медиасообществе в частности.

Ведущие начали с рассказа о зарождении #MeToo и деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого в марте признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 23 годам лишения свободы.

Скабеева несколько раз повторила, что они против любого насилия, и этот вопрос в передаче даже не обсуждается, однако ведущие сконцентрировались на том, что многие девушки и женщины рассказали о пережитых домогательствах или насилии спустя несколько лет. «Если ты в какой‑то момент пошла на сделку с собой и промолчала в тот самый момент, когда с тобой странным образом обращался Вайнштейн, не пошла в полицию, не одернула его грубо, не довела все дело до логического финала, то тогда и дальше молчи», — заявила Скабеева.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сказал, что Вайнштейн стал жертвой политкорректности и, «слава богу, у нас такого нет и в ближайшее время не будет». Он также оправдал своего коллегу Леонида Слуцкого, которого обвиняли в харассменте. Якобы журналисты обвиняли Слуцкого и в то же время сами подвергали женщин насилию.

Ксения Собчак вступилась за журналиста «Дождя» Павла Лобкова: «Я вижу, что нормы новой этики используются как инструменты победы одних людей над другими. Это просто инструмент борьбы, которым можно растоптать любую репутацию, для которого не нужны никакие доказательства, и, по сути, функции полиции отданы обществу. Мы приходим к системе линчевания».

Недавно в твиттере появилось несколько историй о домогательствах и насилии в российской медиатусовке. В этом обвинили шеф-редактора и бильдредактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и некоторых других.

Простаков и Золотов покинули издание. Сбербанк, в котором сейчас работают Миненко и Гафаров, начал внутреннюю проверку.

После этого в твиттере появилась еще одна серия подобных публикаций: например, журналиста «Дождя» Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам, а журналистка Леся Рябцева рассказала о насилии со стороны бывшего парня, оппозиционного политика Ильи Яшина, и его друга. Яшин отрицает свою вину.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Сбербанк России
Люди
Ольга Скабеева
Харви Вайнштейн
Ксения Собчак
Леонид Слуцкий
Евгений Попов
Павел Лобков
Андрей Золотов
Алексей Журавлев
Руслан Гафаров
Сергей Простаков
Леся Рябцева
Илья Яшин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить