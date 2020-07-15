На «России 1» обсудили скандалы с домогательствами и насилием в медиасообществе

На телеканале «Россия 1», в программе «60 минут», которую ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева, обсудили движение #MeToo в целом и обвинения в домогательствах, харассменте и насилии в российском медиасообществе в частности.

Ведущие начали с рассказа о зарождении #MeToo и деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого в марте признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 23 годам лишения свободы.

Скабеева несколько раз повторила, что они против любого насилия, и этот вопрос в передаче даже не обсуждается, однако ведущие сконцентрировались на том, что многие девушки и женщины рассказали о пережитых домогательствах или насилии спустя несколько лет. «Если ты в какой‑то момент пошла на сделку с собой и промолчала в тот самый момент, когда с тобой странным образом обращался Вайнштейн, не пошла в полицию, не одернула его грубо, не довела все дело до логического финала, то тогда и дальше молчи», — заявила Скабеева.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сказал, что Вайнштейн стал жертвой политкорректности и, «слава богу, у нас такого нет и в ближайшее время не будет». Он также оправдал своего коллегу Леонида Слуцкого, которого обвиняли в харассменте. Якобы журналисты обвиняли Слуцкого и в то же время сами подвергали женщин насилию.

Ксения Собчак вступилась за журналиста «Дождя» Павла Лобкова: «Я вижу, что нормы новой этики используются как инструменты победы одних людей над другими. Это просто инструмент борьбы, которым можно растоптать любую репутацию, для которого не нужны никакие доказательства, и, по сути, функции полиции отданы обществу. Мы приходим к системе линчевания».

Недавно в твиттере появилось несколько историй о домогательствах и насилии в российской медиатусовке. В этом обвинили шеф-редактора и бильдредактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и некоторых других.

Простаков и Золотов покинули издание. Сбербанк, в котором сейчас работают Миненко и Гафаров, начал внутреннюю проверку.

После этого в твиттере появилась еще одна серия подобных публикаций: например, журналиста «Дождя» Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам, а журналистка Леся Рябцева рассказала о насилии со стороны бывшего парня, оппозиционного политика Ильи Яшина, и его друга. Яшин отрицает свою вину.