В Госдуме предложили признать движение Black Lives Matter экстремистским

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что готов направить депутатский запрос в прокуратуру по поводу движения за права темнокожих Black Lives Matter. Прокуратура, по его словам, может провести проверку, а суд признать движение экстремистской организацией.

«У нас есть понятие «экстремистские организации». Есть решение судов в отношении такого рода организаций. Я исхожу из того, что там есть факты, чтобы их признать по суду экстремистской организацией и, соответственно, прекратить их функционирование. То, что это иностранная структура, и то, что после голосования (по поправкам к Конституции. — Прим. ред.) народ России позволил нашему государству себя защищать, дает дополнительные возможности. Грубо говоря, после голосования церемониться уже не нужно. Время компромиссов закончилось. Надо строить, восстанавливать отечество, суверенитет, и тех иностранных врагов, которые этому воспрепятствуют, в отношении их надо применять средства государственного воздействия.

Прокуратура может осуществлять проверку. Мало того, если она найдет там иностранный след, а он там точно есть, она может объявить нежелательной организацию. У нас есть такие возможности в законодательстве», — сказал Федоров.

Ранее в РПЦ высказались против движения Black Lives Matter. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что движение приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.

Движение Black Lives Matter стало особенно популярно на фоне протестов против расизма и полицейского произвола, начавшихся в США в конце мая, а затем перекинувшихся и на другие страны, включая Великобританию и Францию. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из‑за действий полицейского.