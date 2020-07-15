Мэйби Бэйби и Дора выпустили совместную песню

«Я не исправлюсь / Мы друг для друга опасность / И если ты со мной рядом, значит ты проиграл /Но, помни, я не исправлюсь, я не исправлюсь», — поет в припеве Дора.

У «Френдзоны» и Доры уже была совместная песня — «Неидеальные люди», она выходила на альбоме этого года «Не разлей вода». Здесь участники группы рассказывали о каждом треке с этой пластинки. В прошлом году музыкальный редактор «Афиши Daily» поговорил с «Френдзоной» о хайпе, запретах, самоцензуре и коте-продюсере.

Если вы не знаете, кто такая Дора, можете прочитать о ней в нашем материале. А еще она принимала участие в шоу «Афиши Видео» «Узнать за 10 секунд». Героями одного из выпусков становилась и «Френдзона».