Госдума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради постройки магистралей

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, разрешающий сплошную вырубку леса на Байкале ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2024 года на строительство магистралей не распространяются некоторые экологические ограничения, а в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается «проведение сплошных рубок». Это делается ради увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба.

Земли лесного фонда переводятся в земли иных категорий. Какие именно территории и объекты инфраструктуры можно будет отдать под сплошные рубки леса, определит правительство. В перечень таких объектов запрещено включать места постоянного и временного проживания, а также «объекты рекреационной и иной деятельности», не связанные со строительством магистралей и обеспечением их функционирования.

Региональные власти смогут исключать из границ особо охраняемых природных территорий местного назначения земли, предназначенные для строительства БАМ и Транссиба, говорится в поправках в федеральный закон. Уточняется, что в последний раз такое исключение допускали в 2009 году, когда строили объекты к Олимпийским играм в Сочи, — по закону можно было арендовать участки на территориях нацпарков.

Также в границах особо охраняемых природных территорий нужно будет проводить только государственную экспертизу проектной документации, а проведение государственной экологической экспертизы не требуется. В Гринписе отметили, что это может негативно сказаться на состоянии озера и «привести к разливам».

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, уточняет «Интерфакс». Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринписа Михаил Крейндлин отмечал, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона, поскольку Байкал является объектом всемирного природного наследия организации.

«Это может привести, в совокупности с другими случаями, к тому, что всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства», — заявил он.