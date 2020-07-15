Первый онлайн-фестиваль подкастов «Слыш» пройдет 1 и 2 августа

Первый в России онлайн-фестиваль подкастов «Слыш» пройдет 1 и 2 августа. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Представители мероприятия обещают лекции, круглые столы, живые записи и питчинг подкастов.

Все мероприятия фестиваля будут транслироваться на сайте «Слыш», а регистрация для участия не требуется — достаточно просто открыть сайт. Организаторы уточняют, что те, кто хочет, чтобы им напомнили о проведении, могут зарегистрироваться через Timepad.

«Фестиваль для тех, кто делает и слушает подкасты (а еще для тех, кто мечтает запустить свой). Российский подкастинг — это пока что‑то странное и не слишком известное: вроде подкасты есть, но как их искать? Кто их аудитория? Как зарабатывают авторы? О чем они мечтают? И как они вообще выглядят?! Нам хочется, чтобы про подкасты (и подкастеров) стало понятнее — поэтому мы придумали этот фестиваль», — рассказали авторы «Слыш».

Мастер-классы на фестивале подойдут как для самих подкастеров, так и для тех, кто только хочет начать заниматься подкастингом, и простых слушателей. Для проведения мероприятия объединились почти 70 авторов подкастов, уточняют организаторы.

Также в рамках «Слыш» пройдет открытый питчинг подкастов, и каждый желающий сможет презентовать свой проект.