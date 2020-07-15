Документальный фильм о рэпере Juice WRLD может выйти уже в этом году

Документальный фильм о покойном рэпере Juice WRLD уже находится в разработке, сообщил глава его лейбла Grade A Productions Лил Бибби изданию XXL. Также на подходе и новые посмертные альбомы рэпера.

«Мы работаем над документалкой. Она в работе, да. Это дело в наших руках. Уже скоро она выйдет. Пока что только начали, так что, ну вы понимаете, это может занять время. Премьера, вероятно, будет в следующем году или в конце этого», — не до конца определенно поделился некоторыми подробностями Лил Бибби.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

По словам источников, близких к рэперу, он оставил после себя около 2000 неизданных треков. Один посмертный альбом Juice WRLD — «Legends Never Die» — уже вышел 10 июля. За первый день в Spotify он набрал 91 млн прослушиваний и поставил новый рекорд сервиса, оказался в топе Apple Music и на первой строчке чарта Billboard по итогам недели.