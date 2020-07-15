Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно пройти ПЦР-тест (взятие мазка из носа и ротоглотки. — Прим. ред.) на коронавирус в 207 городских поликлиниках. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Решение о бесплатном тестировании принял мэр Москвы Сергей Собянин, уточнила Ракова. По ее словам, на сегодняшний день для того, чтобы жители города могли сдавать ПЦР-тесты бесплатно в 207 учреждениях, есть все мощности.

«Записаться можно будет исключительно в электронном виде, расписание мы формируем на две недели, свободные слоты всегда имеются, и люди могут ими воспользоваться», — сказала Ракова. Результаты для сдавших тест будут доступны по электронной медицинской карте в течение трех дней.

Дети получат возможность пройти тестирование в 45 московских поликлиниках. Как заявила заммэра, за время пандемии коронавируса в Москве провели 4,3 млн ПЦР-тестирований, мощности позволяют проводить до 50 тыс. тестов в день.

В конце июня стало известно, что антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича. В исследовании приняли участие более 90 тыс. жителей Москвы.