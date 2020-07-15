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Оператор лондонского метро стер граффити Бэнкси на тему COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 12:15

Оператор лондонского метро Transport for London (TfL) уничтожил граффити Бэнкси, посвященное теме коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Представители TfL заявили, что арт был удален в связи со строгой политикой по недопущению граффити. Они предложили Бэнкси нарисовать новую версию работы «в подходящем для этого месте».

Компания положительно оценила, что художник хотел вдохновить пассажиров на ношение масок, но, по заявлению TfL, большинство пользователей транспортной системы и так это делают.

14 июля Бэнкси опубликовал в инстаграме процесс работы над граффити в лондонской подземке. Чтобы осуществить задуманное, он притворился работником метро, который проводит дезинфекцию вагонов. Но вместо дезинфицирующего средства в баллоне была краска.

Бэнкси изобразил в вагонах черных крыс, которые используют маски не по назначению (они запутываются в них и спускаются на них, как на парашютах), чихают и оставляют потеки голубой краски. Так художник напомнил о необходимости ношения масок в период пандемии коронавируса.

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