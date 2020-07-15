На Патриарших прудах в Москве отравили лебедя

В Москве, на Патриарших прудах, неизвестный мужчина отравил лебедя. Об этом пишет ТАСС.
Сообщения о том, что одна из птиц, живущих на пруду, погибла, появились вчера в социальных сетях. Местная жительница Анна Брэйн нашла лебедя, когда вышла утром на пробежку. Она отметила, что рядом с трупом животного в очень большом количестве лежали хлеб и виноград.
«Я смотрю — один лебедь на пруду. Начинаю второго искать глазами. И понимаю, что его нет. А потом я вижу его труп, лежащий на берегу, и все. <…> Рана у него была, а крови не было», — рассказала девушка.
Местные жители, возмущенные смертью птицы, потребовали усилить патрулирование парковой и прибрежной зон, направили обращение в Департамент культурного наследия при правительстве Москвы и организацию «Автомобильные дороги», а также составили заявление в полицию — та начала проверку.
«Накануне в полицию поступило сообщение о том, что при просмотре записей видеонаблюдения установлено, что неизвестный мужчина, находясь у Патриарших прудов, чем‑то накормил лебедя, после чего он перестал подавать признаки жизни. После этого мужчина вытащил лебедя из воды, оставив его на берегу», — рассказали в ГУ МВД по Москве.
Впрочем, ранее в пресс-службе МВД заявляли, что птицу никто не трогал, а она «вышла на берег, в какой‑то момент упала, и все». Также заявлялось, что причиной смерти мог стать белый хлеб, вредный для птиц.