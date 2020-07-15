На Патриарших прудах в Москве отравили лебедя

В Москве, на Патриарших прудах, неизвестный мужчина отравил лебедя. Об этом пишет ТАСС.

Сообщения о том, что одна из птиц, живущих на пруду, погибла, появились вчера в социальных сетях. Местная жительница Анна Брэйн нашла лебедя, когда вышла утром на пробежку. Она отметила, что рядом с трупом животного в очень большом количестве лежали хлеб и виноград.

«Я смотрю — один лебедь на пруду. Начинаю второго искать глазами. И понимаю, что его нет. А потом я вижу его труп, лежащий на берегу, и все. <…> Рана у него была, а крови не было», — рассказала девушка.