Сериал «Шучу» с Джимом Керри отменили после второго сезона

Телеканал Showtime решил не продлевать комедийный сериал «Шучу» с Джимом Керри на третий сезон. Об этом пишет The Hollywood репортер со ссылкой на заявление телеканала.

«После двух сезонов «Шучу» завершает свой показ на Showtime. Мы очень горды, что запускали в эфир этот творческий, получивший признание критиков и награды сериал. И мы хотим поблагодарить Джима Керри, Дейва Холстейна, Майкла Агилара, Мишеля Гондри и весь актерский состав, всю команду за их блистательную и неутомимую работу», — заявили в Showtime.

«Шучу» — сериал о популярном ведущем детской телепередачи мистере Пиклсе, который всю жизнь в эфире учил зрителей преодолевать жизненные трудности, но, столкнувшись с проблемами в собственной семье, не смог себе помочь. Во втором сезоне герой Керри после того, как его шоу перестало выходить в эфире, решил выпустить говорящую куклу для детей — и столкнулся с кампанией, направленной против него.

Премьера первого сезона «Шучу» прошла 9 сентября 2018 года, второго — 9 февраля 2020-го. Оба сезона включали по 10 получасовых эпизодов, наполненных шутками вперемешку с драмой. Шоу стало первым проектом Джима Керри на телевидении после почти 30-летнего отсутствия. Вместе с ним в «Шучу» снимались Кэтрин Кинер и Джуди Грир. Режиссерами сериала выступили Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро.