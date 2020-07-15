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Канье Уэст вышел из президентской гонки — СМИ

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:58

Рэпер и миллиардер Канье Уэст вышел из президентской гонки в США. Об этом пишет издание New York Magazine Intelligencer.

Ранее, как сообщало TMZ, семья Уэста была обеспокоена тем, что выдвижение Уэстом своей кандидатуры могло быть проявлением маниакального эпизода биполярного расстройства, которым болеет музыкант.

Теперь специалист по проведению голосования и участник избирательной кампании Канье Стив Крамер заявил, что рэпер более не участвует в президентской гонке. «Он вышел», — сказал Крамер, добавив, что «даст знать, как только все отменится». Он также отметил «препятствия, с которыми сталкивается любой кандидат, баллотирующийся в президенты впервые.

Сам Уэст пока не прокомментировал это. В своем твиттере 15 июля он опубликовал несколько фотографий с дизайнерскими металлическими стульями из японского архитектурного бюро Sanaa, собственную фотографию оттуда же и видео с баскетболистом Деннисом Родманом. 10 июля Канье выложил видео, в котором показал, как регистрируется в качестве избирателя, а пятью днями ранее написал, что выдвигается в президенты.

Уэст заявил о своем намерении баллотироваться ко дню Независимости. В сети к этой идее отнеслись неоднозначно. Рэпер раскрыл некоторые детали своей предвыборной кампании. На посту президента США Уэст собирался, например, продвигать баскетбол и бороться против абортов.

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