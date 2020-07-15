США решили не депортировать иностранных студентов

Администрация Дональда Трампа отказалась от своих планов депортировать иностранных студентов, которые к началу учебного года будут проходить обучение только в онлайн-формате. Об этом сообщил федеральный судья в Бостоне, пишет CNN.

По словам источников издания, в Белом доме признали, что решение было плохо продуманным и исполненным. Они отметили, что сейчас власти США сосредоточены над тем, чтобы распространить это правило на новых студентов, а не уже прибывших в США.

Окружной судья Эллисон Берроуз заявила, что страна вернется к политике, действовавшей в марте. Она обеспечивала большую гибкость для учащихся, перешедших на онлайн-курсы из‑за пандемии.

В начале июля Иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что иностранным студентам придется покинуть страну, если осенью занятия в учебных заведениях не возобновятся в офлайн-режиме. Это касалось учащихся, которые въехали в США по визам F-1 и M-1. По данным CNN, таких в стране около миллиона.

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт потребовали признать незаконным данное решение и подали иск к администрации Трампа. Федеральный суд в Бостоне встал на сторону истцов.