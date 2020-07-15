Фитнес-клубы потеряли за время карантина более 50 млрд рублей. Из‑за этого могут закрыть 70% клубов

Индустрия фитнеса к концу года может потерять до 70% клубов, пишут «Ведомости», ссылаясь на оценку представителей федеральных и региональных компаний. В совокупности фитнес-клубы потеряли за время карантина более 50 млрд рублей — это почти треть годового оборота.

При этом возобновили относительно полноценную работу фитнес-клубы далеко не во всех регионах. Для фитнеса остаются полностью закрыты Архангельская, Ставропольская, Самарская, Оренбургская, Вологодская, Воронежская, Брянская, Нижегородская, Смоленская области, Еврейская автономная область, Красноярский край, Алтай, Калмыкия, Якутия, Тува, Ханты-Мансийский округ, весь Северный Кавказ и прочие регионы.

Ситуация, по оценке президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) России Ольги Киселевой, «катастрофическая». По сути, единственным регионом, где фитнес-клубы смогли открыться по рекомендациям Роспотребнадзора, стала Москва — в ней расположено лишь 15% клубов страны. В остальных регионах правила строже, соответственно, многие клубы не могут открыться.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России еще в марте направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в перечень наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Теперь владельцы фитнес-клубов подписали петицию, в которой просят президента помочь отрасли открыться во всех регионах.

Петицию подписали в числе прочих гендиректор World Class Николай Прянишников, владелец сети Alex Fitness Алексей Ковалев и основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес». Всего под петицией стоит уже более 5 тыс. подписей.

До пандемии в России функционировало 13 тыс. фитнес-объектов. На сегодняшний день уже потеряны около 20% игроков, отмечает Киселева. Кроме того, почти 30% сотрудников перешли на работу в другие отрасли.