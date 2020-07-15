Омского пенсионера, отрицающего распад СССР, подозревают в создании экстремистской организации

На 72-летнего пенсионера из Омска Владимира Бесхлебного завели дело о создании экстремистской организации, сообщила «Новая газета» со ссылкой на родственников Бесхлебного.

Мужчина отрицает распад СССР и является председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР». Эту организацию предположительно и считают экстремисткой. Следствие подозревает Бесхлебного в планировании «вооруженного захвата власти».

У него, у пяти его единомышленников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски. В ходе них были изъяты компьютеры, телефоны и вся документация, которая может быть связана с деятельностью сообщества. Также был конфискован паспорт Бесхлебного советского образца (он не менял его на российский) и государственные печати РСФСР.

11 июля Центральный суд Омска поместил пенсионера под домашний арест. Знакомые Бесхлебного считают подозрения на его счет абсурдными.

«Вы же видели Владимира Николаевича: он — инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?» — говорит Владимир Жигалин, фигурирующий в постановлении следствия как координатор «экстремистской организации» в пригородном селе Красноярка.