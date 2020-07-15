King Gizzard & The Lizard Wizard выпустила видео на новую песню «Honey»

Мельбурнская рок-группа King Gizzard & The Lizard Wizard выпустила клип на новую песню «Honey». По словам фронтмена коллектива Стю Маккензи, он написал этот трек несколько лет назад и «рад выпустить его в мир».
Видео, которое сопровождает релиз, снял и смонтировал Джон Ангус Стюарт. Он запечатлел солиста группы на фоне австралийских городских пейзажей.
Группа King Gizzard & The Lizard Wizard появилась в Мельбурне в 2010 году. Музыканты известны исполнением психоделического рока, эффектными живыми выступлениями и плодотворной студийной работой. В прошлом году коллектив выпустил два студийных альбома, а в этом году музыканты порадовали поклонников сразу тремя альбомами с живыми выступлениями.