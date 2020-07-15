King Gizzard & The Lizard Wizard выпустила видео на новую песню «Honey»

Мельбурнская рок-группа King Gizzard & The Lizard Wizard выпустила клип на новую песню «Honey». По словам фронтмена коллектива Стю Маккензи, он написал этот трек несколько лет назад и «рад выпустить его в мир».

Видео, которое сопровождает релиз, снял и смонтировал Джон Ангус Стюарт. Он запечатлел солиста группы на фоне австралийских городских пейзажей.