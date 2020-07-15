В Беларуси проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

Правозащитники сообщают о задержании митингующих. В качестве причины задержания называют участие в несогласованном мероприятии.

В Минске и других городах Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты, пишет «Коммерсант».

В столице государства акция проходит на центральном проспекте города — проспекте Независимости. Там минчане устроили шествие. Милиция в громкоговоритель напоминает об ответственности за акции.

Правозащитный центр «Весна» сообщает о более 20 задержанных в Минске. Также участников митингов задерживают в городах Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск и Бобруйск. По данным «Весны», среди задержанных есть журналисты.

Акции протеста начались в белорусских городах после того, как ЦИК зарегистрировала на выборы действующего президента страны Александра и еще четырех кандидатов, но отказала в регистрации оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.