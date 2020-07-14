CGI-вселенная в клипе Селены Гомес и Тревора Дэниела «Past Life»

Клип сняли номинанты «Грэмми» Ваня Хейманн и Галь Муджа. Видео начинается с кадров стрима двух певцов в инстаграме, который вскоре превращается в сюрреалистическую CGI-феерию.

«Past Life» — это первый совместный трек Селены Гомес и молодого американского исполнителя Тревора Дэниела, ставшего известным благодаря вирусной песне «Falling» с дебютного мини-альбома музыканта «Homesick». Композиция вошла в первый студийный альбом певца «Nicotine», который вышел в этом году.