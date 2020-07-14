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Beat Film Festival пройдет одновременно в онлайн- и офлайн-формате

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:17

Международный фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа одновременно в офлайн- и онлайн-формате. Площадкой для онлайн-части фестиваля станет «Кинопоиск HD». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы киносмотра.

Среди гала-премьер Beat Film Festival — фильмы о главном уличном художнике планеты («В погоне за Бэнкси»), закате карьеры великого писателя («Говорит Трумен Капоте»), легендарном парижском концепт-сторе («Colette, любовь моя»), яхтсменке Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты («Мэйден»), и эволюции голливудского саунд-дизайна («По волнам: искусство звука в кино»). Кроме того, в программу гала-премьер вошел фильм «Марта Купер: история о граффити» о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе, посвятившей свою жизнь документации стрит-арта.

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» в дни проведения фестиваля будут представлены почти все фильмы программы — их можно будет посмотреть в любой точке России.

Каждая картина будет сопровождаться образовательной дискуссией. Полное расписание мероприятий можно найти на сайте Beat Film Festival. Там же можно купить билеты на офлайн-сеансы.

В прошлом году фестивалю исполнилось 10 лет. Краткий таймлайн его истории можно прочитать здесь.

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