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Россия и Беларусь могут открыть границы в ближайшие дни

Анастасия Цой
Сегодня в 21:25

Россия и Беларусь могут открыть границы в ближайшие дни. Как пишет РИА «Новости», об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Головченко отметил, что российские власти пока не называют конкретные даты. Ранее посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что границы между странами откроют летом — в конце июля или начале августа.

Несколько дней назад сообщалось, что российские власти восстановят международное авиасообщение в два этапа. Список стран, с которыми восстановят сообщение на первом этапе, пока не известен, однако есть предположения.

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