Дудь поддержал Сафронова, Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой и другие новости дня

Обвинение запросило сроки фигурантам дела «Нового величия». Четырем из них — условные (от четырех до шести с половиной лет), троим — реальные (от шести до семи с половиной лет). Всех подозреваемых обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем, они свою вину отрицают.

В российском твиттере появилась очередная серия публикаций, посвященная харассменту и насилию в медиатусовке и не только: например, журналиста «Дождя» Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам, а журналистка Леся Рябцева рассказала о насилии со стороны бывшего парня, оппозиционного политика, Ильи Яшина и его друга.

В то же время Сбербанк после скандала с обвинениями в домогательствах начал внутреннюю проверку, шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и фотограф «МБХ медиа» Андрей Золотов покинули издание, хотя второй не признал вину.

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо в поддержку арестованного экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Подписавшиеся требуют освободить его и провести открытое расследование дела. Также Сафронова поддержал Юрий Дудь.

В США в возрасте 49 лет умер инженер-робототехник, бывший ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара. Причиной смерти стала аневризма сосуда головного мозга.

Героем нового выпуска «вДудя» стал тележурналист Андрей Лошак. Он работал на телеканале НТВ и был автором цикла передач «Профессия — репортер». За последнее время Лошак выпустил несколько популярных фильмов, среди которых, к примеру, «Холивар. История рунета» и «Пусть все горит» о концерте Ic3Peak в Воронеже в 2018 году.

Mail.ru Group запустила бесплатный сервис записи видео с виртуальными ведущими. При создании ролика можно выбрать внешность диктора и оформление студии, также нужно загрузить текст. В новости можно посмотреть видео, которое мы сделали с помощью этого сервиса.

Музей Москвы запустил сбор артефактов и историй о самоизоляции. Под артефактами имеются в виду фотографии, видео, дневники, личные вещи, талисманы — то есть все, что ассоциируется с карантином на фоне пандемии и опытом его переживания.

Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Сценарист и режиссер Джеймс Ганн, который написал сценарии для фильмов «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду-2», рассказал, что пытался четче обозначить ориентацию героини, но студия Warner Bros. была против.

Группа «Хлеб» выпустила тикток-поп-трек «Choco». В его поддержку музыканты запустили челлендж #chocolook. «Согласитесь, что 2020-й выдался максимально странным? Мы предлагаем вам собрать самый чоконутый лук под гимн этого года!» — написали они.