Одинокий Ник Кейв в трейлере онлайн-концерта «Idiot Prayer»

Музыкант-экспериментатор Ник Кейв выпустил трейлер своего онлайн-концерта «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace», который он в гордом одиночестве сыграл в лондонском концертном зале Alexandra Palace.

«Idiot Prayer» станет завершением трилогии фильмов «20 000 Days on Earth» и «One More Time with Feeling». Посмотреть выступление можно будет 23 июля, билеты доступны здесь. В трейлере Ник Кейв рассказывает притчу и описывает процесс создания шоу.

«Мне нравится играть деконструированные версии моих песен на этих шоу, перегонять их в первозданные формы — с особым акцентом на выбор слов. Я чувствую, будто заново открываю песни снова и снова, и начинаю думать о том, чтобы вернуться в студию и записать эти переосмысленные версии — всегда, когда на это есть время», — признается Ник Кейв.