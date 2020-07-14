Spotify запустится в России 15 июля. Он уже работает в тестовом режиме

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустился в России в тестовом режиме — полноценно он заработает уже 15 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Доступ к библиотеке Spotify бесплатный, также есть платная подписка Spotify Premium, которая позволяет пользоваться сервисом без рекламы (бесплатный пробный период — три месяца). До 15 июля премиум-подписку купить нельзя . Приложение уже можно загрузить в российских App Store и Google Play.

Стоимость подписки — 169 рублей в месяц, есть семейный тариф на шесть человек (269 рублей в месяц) и тариф для студентов (85 рублей). Появился и новый тариф для двоих за 219 рублей в месяц, у него также есть функция «Микс для двоих» — плейлист с музыкой, — которая должна понравиться обоим пользователям.

Кроме России Spotify сегодня запустился еще в 12 странах: Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Албании, Косово, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении и Северной Македонии. На данный момент у сервиса уже 286 млн пользователей (130 млн из них пользуются премиум-подпиской) в 92 странах мира.

Spotify планировал выйти на российский рынок с 2014–2015 года, но постоянно сталкивался с различными проблемами: экономическим и политическим кризисом, новыми законами, которые ужесточают работу в России иностранных зарубежных сервисов, и другими. Спустя много лет Spotify все же стал доступен российским пользователям — подробнее о том, что это такое и как им пользоваться, мы писали здесь.