Концерт A$AP Rocky в Москве снова перенесли. На этот раз на следующее лето

Концерт рэпера A$AP Rocky снова перенесли — на этот раз из‑за пандемии коронавируса. Раким Майерс (настоящее имя рэпера) приедет в Москву с полноценной программой в следующем году — 29 июня.

A$AP Rocky впервые выступил в России в марте 2019 года — концерт продлился всего полчаса, однако рэпер должен был вернуться тем же летом, 10 июля. Вот только в начале июля Раким ввязался в драку в Стокгольме, где он тогда выступал, и был арестован местными властями. Только в августе ему вынесли приговор и дали условный срок.

Из‑за неожиданного ареста российский концерт A$AP Rocky сначала перенесли на конец лета или начало осени, а потом и вовсе на июль 2020 года. Но и на этот раз выступлению не суждено было состояться из‑за пандемии коронавируса. Будем надеяться, в следующем году Раким благополучно доберется до России и выступит в московском Зеленом театре. Кроме того, на разогреве у него с большим лайвом выступит Скриптонит.