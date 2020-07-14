В законопроект внесут поправку: в некоторых случаях росгвардейцам можно будет не представляться

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении поправку к законопроекту о необходимости представляться сотрудникам Росгвардии. Она позволит росгвардейцам не представляться при необходимости незамедлительно пресечь правонарушение или во время преследования преступника, пишет ТАСС.

В первоначальном проекте закона исключение делалось только для случаев, когда есть угроза жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.

Законопроект, который обязывает росгвардейцев представляться, внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Согласно нему, силовики должны будут назвать должность, звание, фамилию, предъявить удостоверение и сообщить причину обращения.

При этом представляться обязаны будут не все росгвардейцы. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, новые правила не коснутся сотрудников спецподразделений ведомства ― ОМОНА и СОБРа. Кроме того, документ не обязывает росгвардейцев представляться, когда граждане сами к ним обращаются (такая обязанность есть у полицейских).