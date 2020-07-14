Основные маршруты «Аэрофлота» уйдут «Победе», а цены на билеты снизятся на 30%

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил новую стратегию группы компаний до 2028 года, согласно которой среднемагистральные рейсы планируется отдать лоукостеру «Победа». Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Савельев отметил, что «Победа» пользуется доверием, а ее услугами готовы пользоваться 60% пассажиров «только потому, что это дешевые билеты и качественный сервис». Он сообщил, что лоукостер будет перевозить 55–65 млн пассажиров, а в его распоряжении окажется среднемагистральный флот в 170 самолетов.

Социальными нуждами займется авиакомпания «Россия» с 250 самолетами, из которых 225 — отечественного производства.

Переход среднемагистральных маршрутов «Победе» от «Аэрофлота» понизит цены на билеты, потому что пассажиры будут летать по тарифам лоукостера. Как уточнил Савельев, средние цены на полеты в экономклассе упадут на 30%.

Сам «Аэрофлот» станет «пятизвездочной компанией» и сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, а пассажиропоток составит 35-40 млн человек в год. Таким образом, «Победа» займет его место и станет крупнейшей авиакомпанией в России.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу до 1 августа, а в конце апреля впервые уступил лидерство по числу внутренних рейсов.