перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Книжный бизнес в России может недосчитаться до 25 млрд рублей по итогам года 18:48
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой 18:10
«Свободу слову»: активисты заклеили рот памятнику печатнику Федорову в поддержку журналистов 17:59
Фотограф «МБХ медиа» Андрей Золотов уходит из издания после обвинений в домогательствах 17:50
Четырем фигурантам дела «Нового величия» прокуратура запросила условные сроки, трем — реальные 17:37
Посмотрите новый клип «Criminals» австралийцев DMA’s 17:31
unsplash/jordan sanchez Основные маршруты «Аэрофлота» уйдут «Победе», а цены на билеты снизятся на 30%
Основные маршруты «Аэрофлота» уйдут «Победе», а цены на билеты снизятся на 30% 17:20
В законопроект внесут поправку: в некоторых случаях росгвардейцам можно будет не представляться 17:18
Леся Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в насилии 16:47
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила участников 16:19
lizzivanova/Instagram «Аэрофлот» отправил из Шанхая 10 животных, которых ранее отказался брать на вывозной рейс
«Аэрофлот» отправил из Шанхая 10 животных, которых ранее отказался брать на вывозной рейс Обновлено в 15:55
Mail.ru Group запустила бесплатный сервис записи видео с виртуальными ведущими 15:55
Журналисты написали открытое письмо в поддержку Ивана Сафронова 15:53
Сбербанк начал внутреннюю проверку. Ранее его сотрудников обвинили в домогательствах 15:33
Всеволод Могучев/YouTube Священникам из монастыря, захваченного схимонахом Сергием, запретили проводить службы
Священникам из монастыря, захваченного схимонахом Сергием, запретили проводить службы 15:31
Героем нового «вДудя» стал телерепортер Андрей Лошак 15:16
Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос 14:57
Музей Москвы запустил сбор артефактов и историй о самоизоляции 14:44
Телеканал Дождь/YouTube «Милое чудачество»: журналиста Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам «Дождя»
«Милое чудачество»: журналиста Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам «Дождя» 13:57
Послушайте тикток-трек «Choco» от группы «Хлеб» 13:43
Отключить рекламу

Посмотрите новый клип «Criminals» австралийцев DMA’s

Илья Голубев
Сегодня в 17:31

Австралийская рок-группа DMA’s выпустила клип на трек «Criminals» из своего недавнего альбома «The Glow», который вышел 10 июля.

«Спасибо нашим чудесным фанатам за поддержку в течение последних лет. Мы гордимся этой записью и надеемся, что она найдет отклик в ваших сердцах. Этот альбом теперь ваш, и мы надеемся, что он подарит вам немного света», — писали о пластинке сами музыканты.

Группа DMA’s была образована в Сиднее в 2012 году. Популярность они обрели благодаря мини-альбому «DMA’s» 2014 года, а в 2016-м музыканты выпустили свой первый лонгплей — «Hills End».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить