Посмотрите новый клип «Criminals» австралийцев DMA’s

Австралийская рок-группа DMA’s выпустила клип на трек «Criminals» из своего недавнего альбома «The Glow», который вышел 10 июля.
«Спасибо нашим чудесным фанатам за поддержку в течение последних лет. Мы гордимся этой записью и надеемся, что она найдет отклик в ваших сердцах. Этот альбом теперь ваш, и мы надеемся, что он подарит вам немного света», — писали о пластинке сами музыканты.
Группа DMA’s была образована в Сиднее в 2012 году. Популярность они обрели благодаря мини-альбому «DMA’s» 2014 года, а в 2016-м музыканты выпустили свой первый лонгплей — «Hills End».