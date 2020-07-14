Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила участников

Восьмая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников. Мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября в Гостином Дворе, рассказали «Афише Daily» представители ярмарки.

В Cosmoscow 2020 примут участие свыше 50 российских галерей. Среди них «11.12», ArtTube Editions, Artwin, Fabula, Fragment Gallery, Jart, «Галерея Марины Гисич», MYTH Gallery, NK Gallery, Orekhov Gallery, Osnova, Pop/off/art, Syntax, Triangle, XL Projects, «Агентство. Art Ru», «Aрт 4», «Веллум», «Сцена/Szena» и «Х.Л.А.М.».

Основатели некоторых галерей, которые будут представлены на ярмарке, вошли в экспертный совет: Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт (представители берлинской галереи Peres Projects), Ольга Темникова (сооснователь таллинской галереи Temnikova & Kasela) и Елена Селина (основатель XL Gallery).

Отмечается, что впервые в ярмарке поучаствует галерея Perrotin, основанная французским арт-дилером Эммануэлем Перротаном и работающая с такими художниками, как Такаси Мураками, Софи Калль, JR, Дэниел Аршам, Ая Такано, Элмгрин и Драгсет.

Свои проекты на ярмарке представят музей «Гараж», а также художники Марго Трушина и Павел Отдельнов, пройдет конкурс Audi Born-Digital Award, нацеленный на поддержку российских медиахудожников, а «Институцией года» станет железногорский Центр современного искусства. Полный список участников объявят в августе, подробности можно узнать на сайте ярмарки.

«Несмотря на все трудности, с которыми мы все столкнулись в этом году, наши постоянные участники снова с нами. Cosmoscow 2020 не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе», — рассказала сооснователь и директор ярмарки Маргарита Пушкина.

На Cosmoscow также должны объявить победителей «Турбулентности» — конкурса для художников, осмысляющих новую реальность. Подробнее о нем можно прочитать здесь.