Mail.ru Group запустила бесплатный сервис записи видео с виртуальными ведущими

Mail.ru Group запустила сервис «Диктор Mail.ru» для автоматического создания видеороликов с виртуальными телеведущими, озвученными нейросетью, сообщает vc.ru. Сервис можно использовать бесплатно.

При создании видеосюжета можно выбрать внешность диктора и оформление студии (например, настроить цвета под корпоративные). Для создания ролика достаточно загрузить текст и при необходимости фото, музыку и титры. В компании утверждают, что виртуальный диктор может расставлять акценты и изображать эмоции при чтении текста.

В компании предполагают, что сервис будут использовать как крупные компании, так и блогеры и небольшие медиа. По прогнозам Mail.ru Group, 79% трафика в рунете будет приходиться на видео.

Это не первый в России сервис работы виртуальных ведущих — в апреле прошлого года Сбербанк представил цифрового диктора Елену, которая могла озвучивать текст для роликов, имитируя человеческую мимику и эмоции. Одними из первых эту технологию испытали китайские СМИ — в ноябре 2018 года своего виртуального телеведущего показало агентство «Синьхуа».