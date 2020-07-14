Журналисты написали открытое письмо в поддержку Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо в поддержку арестованного Ивана Сафронова. Подписавшиеся требуют освободить Сафронова и провести открытое расследование его дела.

«В России установился режим преследования журналистов. Наша профессиональная деятельность не просто опутывается цензурой и самоцензурой, а криминализируется и начинает нести угрозу тем, кто ей занимается. Силовые структуры разрушают институт прессы, лишают свободы слова и нарушают гражданские права», — говорится в письме.

На момент публикации новости письмо подписали 543 человека. Подписать его можно здесь.

Бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене: он якобы передавал секретные данные чешской разведке. Вину Сафронов не признал, неделю назад его арестовали на два месяца.

«Обвинения связаны с его журналистской деятельностью. Следствие считает, что в 2012 году Сафронова завербовали спецслужбы Чехии, а в 2017 году он передал «через интернет» некие данные о военном сотрудничестве РФ с ближневосточной страной. По заключению СВР, отправленный им материал был получен в Чехии лицом, «возможно, связанным с разведкой этой страны».

В 2019 году в «Коммерсанте» вышла публикация Сафронова о поставках самолетов Су-35 в Египет. Статья вызвала бурную реакцию: США угрожали Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. Позже приведенная в статье информация о поставках военной техники подтвердилась, однако к тому времени «Коммерсант» удалил публикацию со своего сайта. Мы предполагаем, что обвинение связано с тем периодом его работы», — пишут коллеги Сафронова.

Ранее экс-журналиста поддержал Юрий Дудь, журналисты «Ведомостей», РБК, «Дождя», ТАСС, «Российской газеты» и «Московского комсомольца» записали видео, в котором сравнили дело Ивана Сафронова с делом другого журналиста — Ивана Голунова. Также в защиту обвиняемого выступили выпускники ВШЭ.