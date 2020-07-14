Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос

Против оппозиционного политика Алексея Навального возбудили уголовное дело по статье «Клевета». Об этом он сообщил в инстаграме.
«Выхожу из дома: «Здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Повестку принес сам следователь. С ним еще один чувак. Поодаль стоит еще один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — написал Навальный.
Ранее Следственный комитет сообщал, что дело возбуждено из‑за ролика, в котором Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны, снявшегося в рекламе голосования по поправкам в Конституцию, «холуем». «Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заявили в СК.